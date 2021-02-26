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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Hocalı' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü , katliamı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bu mazlumları asla unutmayacağız" dedi. 'nca da, Hocalı katliamının 29'uncu yıldönümü nedeniyle yayımlanan mesajda, "Dünyanın gözü önünde yaşanan Hocalı katliamının sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, can 'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz" denildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Hocalı' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twiter'dan yaptığı paylaşımda, "Ermeni işgalciler 29 yıl önce Hocalı'da yeryüzünün en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiler. 613 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu mazlumları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Ebediyyen can Azerbaycan'la birlikteyiz" ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'HOCALI KATLİAMI' MESAJI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı sivil katledildiği, yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı anımsatıldı. Bu saldırılarda, binden fazla insanın da esir düştüğü belirtilerek, "Kayıpların akıbeti ise maalesef öğrenilememiştir. Dünyanın gözü önünde yaşanan Hocalı katliamının sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz. Hocalı'daki insanlık dışı katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, can Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını azat ettiği ve yerlerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlıya eve dönüş yolunu açan Vatan Muharebesinde hayatını kaybeden şehitleri bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verildi.

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