21 Haziran 2024, Cuma
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Hizbullah'tan Güney Kıbrıs'a tehdit
Hizbullah lideri Nasrallah'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin İsrail'e yardım etmesi durumunda hedef alınacağını açıklamasının ardından bölgede büyük bir endişe hakim. Olası bir saldırı endişesi otel rezervasyonlarını da vurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.