Hizbullah’tan Güney Kıbrıs’a tehdit

Hizbullah lideri Nasrallah'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin İsrail'e yardım etmesi durumunda hedef alınacağını açıklamasının ardından bölgede büyük bir endişe hakim. Olası bir saldırı endişesi otel rezervasyonlarını da vurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN