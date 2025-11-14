Hırvatistan’da yangın söndürme uçağı nasıl düştü?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı yangın söndürme uçağı dün akşam saatlerinde Hırvatistan'da düşmesi sonucu 1 pilot şehit oldu. Yaşanan kazanın ardından uçağın düşme nedeni gizemini korurken A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, yangın söndürme uçağının özelliklerini ve pilotun havada hayatını tehdit eden vergito rahatsızlığına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.