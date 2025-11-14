14 Kasım 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Hırvatistan'da yangın söndürme uçağı nasıl düştü?
Hırvatistan’da yangın söndürme uçağı nasıl düştü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 02:26
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı yangın söndürme uçağı dün akşam saatlerinde Hırvatistan'da düşmesi sonucu 1 pilot şehit oldu. Yaşanan kazanın ardından uçağın düşme nedeni gizemini korurken A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, yangın söndürme uçağının özelliklerini ve pilotun havada hayatını tehdit eden vergito rahatsızlığına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
