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Hırka-ı Şerif 2 yıl sonra ziyarete açılıyor! Veysel Karani’nin 59. kuşak torununa emanet

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 10:44
Pandemi sebebiyle iki yıldır kapalı olan Fatih'teki Hırka-ı Şerif yarın ziyarete açılıyor. Veysel Karani'nin 59'uncu kuşaktan torunu Vakıf Başkanı Barış Samir, İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Hırka-i Şerif'in 22 Nisan'da ziyarete açılacağının müjdesini verdi.
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