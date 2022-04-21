21 Nisan 2022, Perşembe
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Hırka-ı Şerif 2 yıl sonra ziyarete açılıyor! Veysel Karani’nin 59. kuşak torununa emanet
Pandemi sebebiyle iki yıldır kapalı olan Fatih'teki Hırka-ı Şerif yarın ziyarete açılıyor. Veysel Karani'nin 59'uncu kuşaktan torunu Vakıf Başkanı Barış Samir, İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Hırka-i Şerif'in 22 Nisan'da ziyarete açılacağının müjdesini verdi.