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Her aileden bir çocuk rehin alınıyor! Sistematik devlet teröründe yeni aşama

A Haber
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Giriş: 09.12.2023 11:42
İsrail, Batı Şeria’daki Filistinli sivillere ve özellikle de çocuklara yönelik sistematik devlet terörünü en üst düzeyde sürdürüyor.  İşgalci askerlere taş atmanın cezasını 20 yıla çıkaran İsrail yönetimi çocukları tutuklayarak Filistin'in geleceğe dair direniş iradesini kırmaya çalışıyor. İşte o haberin detayları…
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