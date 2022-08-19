19 Ağustos 2022, Cuma
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Helalleşme değil fişleme! CHP'nin fişleme katibi Engin Özkoç'a tepki: Gerçek diktatörlük
Demokrasi havarisi kesilen CHP, kendisini eleştirenleri tehdit etti. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak 'Biz de sizdeniz' diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar. Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam..." şeklindeki açıklamasına tepki topladı.