22 Mayıs 2022, Pazar
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Hegemonya 1. bölümü ile A Haber'de ekranlara geldi! Dünyayı kimler yönetiyor? Tüm sırlar ifşa oldu
Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya belgeseli 1. bölümü ile A Haber ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor. İşte A Haber'de yayınlanan Hegemonya belgeselinin 1. bölümünde ortaya çıkan sırlar...