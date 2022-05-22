Hegemonya 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hegemonya’nın yeni bölümünde neler olacak?

A Haber, geçmişten günümüze tarihe ışık tutan Hegemonya belgeselinin 1. bölümünü ekranlara getirdi. Dünyayı kim yönetiyor? Gerçekten hayatınızı tam anlamıyla kontrol ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Dünyadaki güç değişimini daha önce değinilmemiş noktalarıyla ele alan Hegemonya belgeselinin ilk bölümünde birçok sır açığa kavuştu. Peki Hegemonya'nın 2. bölümünde neler var? İşte Hegemonya'nın 2. bölüm fragmanı...