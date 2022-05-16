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Hegemonya Belgeseli A Haber'de! Dünyayı kim yönetiyor? Para, güç, kontrol...

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Hegemonya Belgeseli A Haber’de! Dünyayı kim yönetiyor? Para, güç, kontrol...

A Haber Belgesel Kuşağı'nın bu haftaki gündemi "Para, güç, kontrol..." üçgeni. Daha çok para, daha çok kontrol ve hakimiyet getiriyor. Peki hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? İşte dünyayı kim yönetiyor sorusunun cevabı.

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