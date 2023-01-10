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HDP'ye kapatma davası: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den AYM'de sözlü açıklama! Seçime kadar süreç tamamlanır mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2023 12:31
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi heyetine yaptığı sözlü açıklamalarını tamamladı. Bekir Şahin'in, Yüksek Mahkeme heyetine yaptığı sözlü açıklama 45 dakika sürdü. AYM'den ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Şahin, "Seçime kadar süreç tamamlanır mı?" sorusuna da yanıt verdi.
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