HDP'ye kapatma davası açılabilir mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı. Peki kapatma davası açılabilir mi? Hukukçu Mehmet Sarı A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı. Peki kapatma davası açılabilir mi? Hukukçu Mehmet Sarı A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

KAPATMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Sarı, "Demokratik devlet düzenine karşı bir siyasi parti eylemlerde bulunuyorsa gerek tüzük gerekse yönetmelikleri bağlamında bu çerçevede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu siyasi partinin kapatılmasını dava edebilir" ifadelerini kullandı.