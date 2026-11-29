Batı, Siyonizm için oyunu çoktan kurmuştu! Katliamlar o günden bu yana sürüyor

29 Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen 181 sayılı karar, Filistin topraklarının bir Arap ve bir Yahudi devleti olarak bölünmesini öngörüyordu. Kudüs için ise uluslararası yönetim planlanmıştı. Peki bu karara nasıl gelindi? 1917'deki Balfour Deklarasyonu'ndan İngiliz Mandası dönemine, bölgedeki demografik değişimden 1948'de yaşanan Nekbe'ye uzanan süreçte neler yaşandı? A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek, Dünya Tarihi programında Filistin'in kaderini değiştiren kararın tarihsel arka planını anlattı.