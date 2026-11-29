Palandöken'de yeni sezon heyecanı! Kayak için geri sayım başladı
Kış turizminin Türkiye'deki önemli merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon için geri sayım başladı. 2 Aralık'ta açılması planlanan kayak sezonu öncesinde pistlerde hazırlıklar sürüyor. Otellerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı Palandöken'de 55 pist kayakseverleri ağırlamak için hazırlanıyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, Palandöken'deki son durumu canlı yayında aktardı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr