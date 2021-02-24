Başkan Erdoğan izlettirdi: CHP'nin HDP ve PKK ile ilişkisi tek videoda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Mücadele edeceğiz yurt dışına gideceğiz dediler de karşı çıkan oldu mu?” sözlerine tepki gösterdi. “Sınır ötesi operasyonlar için yapamazsınız diyen siz değil misiniz?” diye soran Başkan Erdoğan, peşinden 'CHP ile HDP'nin nasıl yapışık ikize dönüştüğüne de gelin bir göz atalım' sözleriyle salona bir video izlettirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan videoyu izletmeden önce ise şu sözlere yer verdi:
"Ülkemizde kendi devletine düşman kirli bir zihniyet vardır. Geçtiğimiz günlerde Gara'da bir mağarada alenen infaz edilen vatandaşlarımızla ilgili hadise bile karşımızdakileri utandırmaya yetmemiştir.
Biz 5-6 yıl sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık. Savunma ve İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına gönderdik. Bizzat gidip anlattılar. Anlatıldığı halde utanmadan eleştiri yağmuruna tuttular.
Siz ne yüzsüzsünüz ki Meclis'teki bu çalışmadan sonra da yine hala saldırıyorsunuz. Bu Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı bu yolda inançla, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir.
Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Ne yüzsüzsün sen ya? Bunların cibilliyetleri bozuk.
Onların intikamını alacağız, onların kanlarını da yerde bırakmayacağız. Bunu da böyle bilsin Bay Kemal. Ortağı HDP de öyle bilsin.
Terörle mücadele için ne yaptınız da engel olduk' diyorlar. İşte beraber teröristlerle yürüdünüz, daha ne yapacaktın?"