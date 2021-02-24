Başkan Erdoğan izlettirdi: CHP'nin HDP ve PKK ile ilişkisi tek videoda

Çıkıyor bunu bile benim üzerime yıkmaya kalkıyor. Bu 13 kişiyi kaçıran kim? Bu 5-6 yıl içinde dağ taş demedik, bütün buraları güvenlik güçlerimizle aradık taradık. Utanmadan sıkılmadan 'güvence altındalar' diyecek kadar yüzsüzler. Kim bunlar? CHP ve ortağı HDP. Bu tezgahı beraber yürüttüler.