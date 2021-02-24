24 Şubat 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan izlettirdi: CHP'nin HDP ve PKK ile ilişkisi tek videoda

Başkan , 'nda Başkanı 'nun “Teröre karşı mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu? Mücadele edeceğiz yurt dışına gideceğiz dediler de karşı çıkan oldu mu?” sözlerine tepki gösterdi. “Sınır ötesi operasyonlar için yapamazsınız diyen siz değil misiniz?” diye soran Başkan Erdoğan, peşinden ' ile 'nin nasıl yapışık ikize dönüştüğüne de gelin bir göz atalım' sözleriyle salona bir video izlettirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan videoyu izletmeden önce ise şu sözlere yer verdi:

"Ülkemizde kendi devletine düşman kirli bir zihniyet vardır. Geçtiğimiz günlerde 'da bir mağarada alenen infaz edilen vatandaşlarımızla ilgili hadise bile karşımızdakileri utandırmaya yetmemiştir.

Çıkıyor bunu bile benim üzerime yıkmaya kalkıyor. Bu 13 kişiyi kaçıran kim? Bu 5-6 yıl içinde dağ taş demedik, bütün buraları güvenlik güçlerimizle aradık taradık. Utanmadan sıkılmadan 'güvence altındalar' diyecek kadar yüzsüzler. Kim bunlar? ve ortağı . Bu tezgahı beraber yürüttüler.

Biz 5-6 yıl sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık. Savunma ve İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına gönderdik. Bizzat gidip anlattılar. Anlatıldığı halde utanmadan eleştiri yağmuruna tuttular.

Siz ne yüzsüzsünüz ki 'teki bu çalışmadan sonra da yine hala saldırıyorsunuz. Bu , bu yolda inançla, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir.

Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Ne yüzsüzsün sen ya? Bunların cibilliyetleri bozuk.

Onların intikamını alacağız, onların kanlarını da yerde bırakmayacağız. Bunu da böyle bilsin . Ortağı HDP de öyle bilsin.

PKK ve PYD'den 'ye, DHKP-C'ye kadar her çeşidinden terör örgütünün mensuplarını savunmak için genel başkanından milletvekillerine, il başkanlarından belediye başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz? Terör örgütü mensuplarıyla kol kola 'dan 'a yürüyen siz değil misiniz?

Terörle mücadele için ne yaptınız da engel olduk' diyorlar. İşte beraber teröristlerle yürüdünüz, daha ne yapacaktın?"

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