Son dakika: AK Parti'den HDP açıklaması! Milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız

HDP'nin kapatılması konusuna değinen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." açıklamasında.

"HDP'Yİ KAPATACAĞIZ"

AK Partili Özkan, "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir." düşüncesini dile getirdi.

"HEM SİYASİ OLARAK HEM DE HUKUKEN..."

"Millet alın terini Kandil'e peşkeş çeksinler diye oy vermedi." ifadesini kullanan AK Partili Özkan, "Onun için elbette HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır." diye konuştu.

DEVLET BAHÇELİ DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada "Anayasa Mahkemesi delilli ve belgeli şekilde HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğunu tespit ederse, ki başkaca bir seçenek yoktur, HDP diye bir partiden, kapatmaya neden olan üye ve yöneticilerinden söz etmek artık mümkün olamayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır." şeklinde konuştu.