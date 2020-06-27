HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar yapmış olduğu açıklamada HDP ile PKK arasında bir ilişki olmadığını savundu. Ancak aynı Mithat Sancar, şubat ayında yapılan HDP kongresinde terör örgütü elebaşı Öcalan’a selam gönderip “Barışın yolu ondan geçer.” diyerek bir skandala atmıştı. HDP’nin halkın kandıran bu taktiği ne anlama geliyor? Baroların yürüyüşü neyi hedefliyor? CHP’nin fonladığı TELE 1 kanalında Abdulhamid Han’a hakaretler yağdıran Merdan Yanardağı’nın amacı nedir? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi Ankara Temsilci Zafer Şahin ve Akşam Yazarı Kurtuluş Tayiz cevap verdi.

"CHP VE İYİ PARTİ'NİN HDP İLE BU ŞEKİLDE POZ VERMESİ..."

Takvim Gazetesi Ankara Temsilci Zafer Şahin, "Bu kesinlikle taktiksel bir açıklama. Artık ortada gizlenemeyen bir ilişki söz konusu. HDP'nin bu ilişkiyi gizlemek gibi bir derdi yok ama uzun süredir ittifak yaptığı CHP ve İYİ Parti ile birlikte hareket ediyorlar. Tek bir amaçları var o da Cumhur İttifakı'nın tökezlemesi. CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile bu şekilde poz vermesi oy aldıkları noktalarda oy kaybına yol açıyor ve bu partiler bunu tabanlarına anlatmakta zorlanıyorlar." dedi.

"NE YAPMAK İSTEDİKLERİNİ BİLMİYORLAR"

Zafer Şahin, "CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile kurduğu mahcup ilişki onları zor durumda bırakıyor. O yüzden taktiksel açıklamalar yapıyorlar. Abdülhamid'e hakaret konusuna gelecek olursak, inanın kendileri bile ne söylemek istediklerini ya da ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Çok tuhaf şeyler. Bazı şeyleri Allah onların ayaklarına dolaştırıyor. Bir tarafta İBB Başkanı Fatih'in portresini alıyor bir taraftan Abdulhamid'e hakaret ediyorlar. " diye konuştu.

"PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Akşam Yazarı Kurtuluş Tayiz, "Barolarla ilgili yürüyüşe sebep olan çoklu baro sistemime geçilmesi. 2019 rakamlarına göre 150 bin avukat kayıtlı. Hükümet tabi ki burada çoklu sistemi önerdi. Ancak çok ciddi bir reaksiyon geldi. Şunu hemen söyleyelim Türkiye'de son dönemde sokağı kaşıma çabası var. HDP bunu 2 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesiyle provoke etmeye çalıştı. 'Anayasa'yı ortadan kaldırmak için kurulmuş bir partiden anayasaya uymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TALİMATLAR KANDİL'DEN…"

Kurtuluş Tayiz, "Mithar Sancar akademik bir kimliğe sahip ve böyle bir temsili var. Dünyanın en net gerçeklerinden birini HDP-PKK ilişkini reddediyor ve bunu izleyenlerin karşısında inkar ediyor. HDP'nin milletvekili adayları, belediye başkan adayları hatta meclis üyeleri bile Kandil'in mülakatıyla yapılıyor. Eğer Mithat Sancar bunu inkar ederek yalana başvuruyorsa bundan korkmalıyız çünkü bu siyaset profili bize FETÖ'yü hatırlatıyor. Onlar 15 Temmuz darbe girişimini inkar ettiler." dedi.