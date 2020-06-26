İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbenin etrafında lakayıt şekilde dolaşması tepki çekmişti. İmamoğlu'nun elleri arkada, parmaklarını oynatarak ve türbeye doğru tekme atarak yürümesi büyük bir saygısızlık örneği olmuştu. İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed'e yaptığı bu saygısızlık Yunanlı komutanın Osman Gazi türbesine tekme atmasını akıllara getirmişti.

YUNAN'A DEDİKLERİ OLAY OLDU

Ayrıca İmamoğlu, Yunanistan'daki bir foruma telekonferansla katılmış, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" demesi tepki almıştı.

ÜNLÜ TABLO SATIN ALINDI

Tüm bu tepki çeken olaylar ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir atak geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırma ile satışa çıkarılan İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1479 yılında resmedilen Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi İBB tarafından yaklaşık 9 milyon liraya satın alındı.

İMAMOĞLU DUYURDU

Haberi CHP'li başkan İmamoğlu şu sözlerle duyurdu: "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlı boya tabloyu İBB olarak satın aldık"

"SAYGISIZLIĞI UNUTTURAMAZSIN"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise İmamoğlu'nun saygısızlığının unutturulmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi: "Fatih'in portresini satın alıp İstanbul'a getirmek çok güzel bir olay... Tebrik ederim... Ancak elin arkanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesindeki saygısızlığını kesinlikle örtmez. Sen Fatih'in portresini, sana gösterilen tepkiyi ortadan kaldırmak için aldın. Unutturamazsın. Hele hele Ayasofya'nın açılmasına karşı olan birinin bu işleri kapatmak istemesinin adı şudur; t a k i y y e ..." dedi.