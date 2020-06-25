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Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ Sultan 2. Abdülhamid'e hakaret etti

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Giriş: 25.06.2020 23:48
Güncelleme:26.06.2020 00:32
Tele 1’in yalan habercisi Merdan Yanardağ, Adnan Menderes ve Ayasofya’da okunan Fetih Suresi’nin ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı 2. Abdülhamid’i hedef aldı. Sultan 2. Abdülhamid’e hakaretler savuran küstah Yanardağ, “Despot, emparyalizmin uşağı ve aşağılık bir diktatör” ifadelerini kullandı.

Daha önce Fazilet Durağı yalan haberine imza atan Tele 1 gazetecisi Merdan Yanardağ, alçak yayınlarını sürdürmeye devam ediyor.

18 dakika programında skandal ifadelere imza atan iftiracı Yanardağ, "1908'de Abdülhamid despotizmini, emparyalizmin uşağı, aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı Türk aydınlanmasını modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulm eden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere, Ahmet Rızalara, Harp Okulu öğrencilerine, mühendishane öğrencilerine zulmeden despot." şeklinde konuştu.

AYASOFYA'DAKİ FETİH SURESİNDEN DE RAHATSIZ OLMUŞTU

Fetih Suresi'nin okunmasına tepkisinin ardından fethin anlamını değiştiren ve fethin uygulama manasını çarpıtan Yanardağ, bunun bir işgal, talan ve sömürgecilik olduğunu söyledi.

Fethin uygulama boyutunu görmezden gelen Merdan Yanardağ, programda aynen şu cümleleri kullanmıştı:

"Fetih Suresi'nin Ayasofya'da okunacak olması son derece 21. yüzyılda modern bir devlete, çağdaş bir topluma uygun düşmeyen, hâlâ fetih ideolojisinin savunulduğu, yani işgalcilik, yayılmacılık, talan ve sömürgecilik anlayışı anlamına gelir bu çağda fetih. Dolayısıyla tıbbı cihat gibi fethin yeniden yorumlanması içinin yeniden doldurulması gerekiyor. Güncellenmesi gerekiyor. Bu çağda fethi savunmak silah zoruyla başka toprakları ele geçireceğini ilan etmek demektir. Hâlâ böyle bir ideolojinin taşıyıcısı olduğunu ilan etmek demektir."

ADNAN MENDERES'E İFTİRA ATTI

Tele 1 ekranlarında yayın yapa Yanardağ, Adnan Mendere hakkında küstah iftiralarda bulunmuştu.

Merdan Yanardağ söz konusu programında, "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." ifadelerine yer verdi.

TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI

Sözde gazeteci Yanardağ'ın hakaretlerinin ardından Twitter'da #AbdulhamidAşağılıkDeğildir etkiket başlığı TT oldu.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Emekli amiral Türker Ertürkten Bir otobüse 40 kişi birden de biniyorlar yalanı TELE1 GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ VE EMEKLİ AMİRAL TÜRKER ERTÜRK'TEN "BİR OTOBÜSE 40 KİŞİ BİRDEN DE BİNİYORLAR" YALANI
Merdan Yanardağ Adnan Menderese iftira atmıştı! Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde protesto MERDAN YANARDAĞ ADNAN MENDERES'E İFTİRA ATMIŞTI! DEMOKRATLAR PLATFORMUNDAN TELE1 TELEVİZYONU ÖNÜNDE PROTESTO
CHP yandaşı TELE 1in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasından rahatsız oldu CHP YANDAŞI TELE 1'İN GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Yanardağ Sultan 2. Abdülhamid'e hakaret etti
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