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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber'de konuştu: HDP ve Tunç Soyer'in açıklamaları...

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Giriş: 27.06.2020 00:11
Güncelleme:27.06.2020 00:15
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber canlı yayınında Tunç Soyer ve HDP'nin açıklamasının birlikte okunması gerektiğini söyledi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Sayan, "HDP ve Soyer'in açıklamalarına baktığımızda Türkiye'nin yeni bir saldırıyla karşı karşıya" dedi.

A Haber canlı yayınında Tunç Soyer ve HDP'nin yeni Genel Başkanı Mithat Sancar'ın açıklamalarını değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, önemli açıklamalrda bulundu.

"SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Türkiye'nin yeni bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirten Sayan, "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Bugün de Mithat Sancar'ın söylemleriyle ortaya çıkmıştır. Sancar Kürt kökenli bir vatandaş değil. Kürt kökenli olmayan bir vatandaşın Genel Başkan ilan edilmesi, akabinde gelen bu söylemleri, hemen öncesinde Tunç Soyer bayrak-para-özerklik olayı dile getirmesi, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yöneten Cumhur İttifakı'nı zor günler bekliyor. Türkiye'ye saldıracaklar. Türkiye'yi belli bir siyasi yapıya kavuşturmak için, Türkiye'yi Suriye, Libya ve Irak'a çevirmek için..." şeklinde konuştu.

HDP ve Tunç Soyer'in açıklamaları...
HDP ve Tunç Soyer'in açıklamaları...
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