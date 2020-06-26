Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6.5 milyon TL'ye satın alan İBB'ye sert tepki!
"Kasamızda para yok" diyerek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bütçesini kendi PR'ı için harcamaktan geri durmuyor. Kameralar eşliğinde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sırasında büyük bir saygısızlığa imza atan İmamoğlu'nun kendisini şirin göstermek amacıyla Londra'da yapılan açık artırmada aldığı Fatih Sultan Mehmet'in portesine ödediği miktar vatandaşların büyük tepkisini çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in bugüne kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan tabloyu, Londra'da yapılan açık artırmada İBB olarak satın aldıklarını duyurdu.
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