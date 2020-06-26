26 Haziran 2020, Cuma
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Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6.5 milyon TL'ye satın alan İBB'ye sert tepki!

"Kasamızda para yok" diyerek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan CHP'li Başkanı , İBB bütçesini kendi PR'ı için harcamaktan geri durmuyor. Kameralar eşliğinde 'in türbesini ziyareti sırasında büyük bir saygısızlığa imza atan İmamoğlu'nun kendisini şirin göstermek amacıyla Londra'da yapılan açık artırmada aldığı Fatih Sultan Mehmet'in portesine ödediği miktar vatandaşların büyük tepkisini çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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FATİH'İN PORTRESİNİ SATIN ALAN İBB'YE 'PARA YOK' TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı , 'in bugüne kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan tabloyu, Londra'da yapılan açık artırmada İBB olarak satın aldıklarını duyurdu.

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