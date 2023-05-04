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HDP’liler kahvehanede AK Partililere saldırdı: 4 yaralı

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 09:55
Çanakkale'de HDP milletvekili adayı Adile Yalçın yanındakilerle kahvehane ziyaretindeydi. Masaları gezdikleri sırada tansiyon yükseldi. HDP'li grup AK Partililere saldırdı. Sandalyelerle saldırdıkları 4 kişi yaralandı. Polis şimdi her yerde kahvehane basıp içeridekileri darp eden HDP'li grubu arıyor. A Haber konuşan AK Parti Çanakkale milletcekili adayı Ayhan Gider, “Saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın ikisi de Kürttür. Bu Kürt-Türk kavgası değil bu terörle barışın kavgasıdır.” dedi.
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