HDP’liler kahvehanede AK Partililere saldırdı: 4 yaralı

Çanakkale'de HDP milletvekili adayı Adile Yalçın yanındakilerle kahvehane ziyaretindeydi. Masaları gezdikleri sırada tansiyon yükseldi. HDP'li grup AK Partililere saldırdı. Sandalyelerle saldırdıkları 4 kişi yaralandı. Polis şimdi her yerde kahvehane basıp içeridekileri darp eden HDP'li grubu arıyor. A Haber konuşan AK Parti Çanakkale milletcekili adayı Ayhan Gider, “Saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın ikisi de Kürttür. Bu Kürt-Türk kavgası değil bu terörle barışın kavgasıdır.” dedi.

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