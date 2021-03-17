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Videolar Gündem Videoları HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! "Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYjavascript:;D'ye yaslıyoruz"

HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik ��vgü dolu o sözleri! "Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYjavascript:;D'ye yaslıyoruz"

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Giriş: 17.03.2021 20:33
Güncelleme:17.03.2021 20:33
HDP'ye yönelik açılan kapatma davası Türkiye'nin gündemine otururken terör destekçisi partinin PKK'ya verdiği destek sözleri bir kez daha akıllara geldi. "Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Öcalan gelsin...Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini..." sözleri bu cümlelerden sadece bazıları. İşte HDP'li isimlerin terör örgütü ve terörist başı Öcalan'a yönelik övgü dolu sözleri...
HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz
HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! "Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz"
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