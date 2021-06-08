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HDP’den tehdit gibi kapatma davası açıklaması: Biz ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz
HDP’ye açılan kapatma davasıyla ilgili konuşan partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan grup toplantısında kürsüdeydi. Tehditvari bir açıklama ile "Biz ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz" dedi. "Devlet katil yıkmamız gerekli" diyen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'a ise destek çıktı. Gündeminde PKK’nın mahmur sorumlusu Selman Bozkır'ın öldürülmesi de vardı.