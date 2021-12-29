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HDP'den CHP'ye 'seçim ayarlı' ziyaret! Fotoğraf özenle seçildi: İşte perde arkası...

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 13:16
Son dakika haberi... HDP, CHP ve Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerini ziyaret etti. CHP ve HDP neleri konuştu? Verilen fotoğrafın perde arkası ne? İYİ parti görüşmeye neden sessiz kaldı? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İletişimci Yazar Ali Saydam ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o fotoğrafın perde arkası İŞTE O FOTOĞRAFIN PERDE ARKASI
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İşte o fotoğrafın perde arkası
İşte o fotoğrafın perde arkası
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