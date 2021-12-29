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HDP'den CHP'ye 'seçim ayarlı' ziyaret! Fotoğraf özenle seçildi: İşte perde arkası...

Son dakika haberi... HDP, CHP ve Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerini ziyaret etti. CHP ve HDP neleri konuştu? Verilen fotoğrafın perde arkası ne? İYİ parti görüşmeye neden sessiz kaldı? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İletişimci Yazar Ali Saydam ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 13:17
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HDP’den CHP’ye ’seçim ayarlı’ ziyaret! Fotoğraf özenle seçildi: İşte perde arkası...

HDP heyeti, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

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HDP’den CHP’ye ’seçim ayarlı’ ziyaret! Fotoğraf özenle seçildi: İşte perde arkası...

Daha önceki ziyaretlerinde aynı karede yer almayan taraflar, bu kez kameraların karşısına geçerek poz vermeyi ihmal etmedi.

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HDP’den CHP’ye ’seçim ayarlı’ ziyaret! Fotoğraf özenle seçildi: İşte perde arkası...

Peki o fotoğrafın perde arkası ne? CHP ve HDP neleri konuştu? İYİ parti görüşmeye neden sessiz kaldı? İYİ parti - HDP görüşmesi de olur mu? HDP'nin CHP ziyareti parti içerisinde kimleri rahatsız etti? HDP'nin ziyareti CHP yönetiminde kimleri rahatsız etti?

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HDP’den CHP’ye ’seçim ayarlı’ ziyaret! Fotoğraf özenle seçildi: İşte perde arkası...

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İletişimci Yazar Ali Saydam ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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HDP’den CHP’ye ’seçim ayarlı’ ziyaret! Fotoğraf özenle seçildi: İşte perde arkası...

KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir tutum değişikliği var. Önceki HDP ziyaretinde kareye girmedi. Fakat HDP'de cumhurbaşkanlığı adayı eğiliminin Ekrem İmamoğlu'ndan yana olduğunu gördü. Çünkü HDP'de yapılan en son toplantıda tartışmalar çıktı ve bu toplantıda İmamoğlu'nun HDP konusunda daha cesur olduğu vurgulandı.