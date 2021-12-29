HDP’den CHP’ye ’seçim ayarlı’ ziyaret! Fotoğraf özenle seçildi: İşte perde arkası...

KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir tutum değişikliği var. Önceki HDP ziyaretinde kareye girmedi. Fakat HDP'de cumhurbaşkanlığı adayı eğiliminin Ekrem İmamoğlu'ndan yana olduğunu gördü. Çünkü HDP'de yapılan en son toplantıda tartışmalar çıktı ve bu toplantıda İmamoğlu'nun HDP konusunda daha cesur olduğu vurgulandı.