09 Ekim 2023, Pazartesi
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HDP ve YSP'liler bebek katili Öcalan'a özgürlük nidaları attı!
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'dan seçim döneminde açık bir destek yapılmıştı. Başlarını saklandıkları inlerden çıkaramayan PKK'nın sözde elebaşlarından Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP ve Kılıçdaroğlu için çağrıda bulunmuştu. Teröristlerin CHP'ye desteklerinin ardı arkası kesilmezken, yerel seçimlere giderayak HDPKK ve YSP gibi terör sevici partilerin CHP ile yeni at pazarlığı yükseldi. Bölücü terör örgütü PKK destekçileri HDP ve YSP'liler Öcalan'a özgürlük talebiyle Diyarbakır'da yürüyüş gerçekleştirdi. YSP Milletvekili Ömer Öcalan, “Sayın Öcalan meşrudur. Sayın Öcalan barışı savunandır. Sayın Öcalan bu ülkenin huzurunu savunandır.” ifadeleriyle bebek katiline özgürlük nidaları attı.