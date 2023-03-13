HDP Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ne talep ediyor? HDP “Kılıçdaroğlu’nun sofrası”na oturacak mı?

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyona destek verdi. Muhalefete akıl veren PKK'lı terörist Karasu, HDP ile ortak hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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