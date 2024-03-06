06 Mart 2024, Çarşamba
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Hazine’den en fazla kaynak CHP’li belediyelere! CHP’nin “engelleniyoruz” iddiası çürüdü
Aslan payı CHP'li belediyelere gitti. CHP'li belediyelerin “engelleniyoruz” iddiasını rakamlar çürütüyor. Hazine’den en çok kaynak aktarılan 10 büyükşehir belediyesinden 6'sı CHP'li. 2023'te Hazine’den sadece İstanbul'a 126 milyar liralık kaynak aktarıldı.