Hazine’den en fazla kaynak CHP’li belediyelere! CHP’nin “engelleniyoruz” iddiası çürüdü

Aslan payı CHP'li belediyelere gitti. CHP'li belediyelerin “engelleniyoruz” iddiasını rakamlar çürütüyor. Hazine’den en çok kaynak aktarılan 10 büyükşehir belediyesinden 6'sı CHP'li. 2023'te Hazine’den sadece İstanbul'a 126 milyar liralık kaynak aktarıldı.

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