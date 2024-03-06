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Hazine’den en fazla kaynak CHP’li belediyelere! CHP’nin “engelleniyoruz” iddiası çürüdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 08:57
Aslan payı CHP'li belediyelere gitti. CHP'li belediyelerin “engelleniyoruz” iddiasını rakamlar çürütüyor. Hazine’den en çok kaynak aktarılan 10 büyükşehir belediyesinden 6'sı CHP'li. 2023'te Hazine’den sadece İstanbul'a 126 milyar liralık kaynak aktarıldı.
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