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Haydarpaşa Garı ne zaman açılacak? Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

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Giriş: 03.07.2024 13:06
İstanbul Kadıköy'de bulunan ve sembol yapılardan olan Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yerinde incelendi. Bakan Uraloğlu, Haydarpaşa Garı'nın bu yıl içinde tamamen hazır hale geleceğini söyledi.
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