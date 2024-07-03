03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Haydarpaşa Garı ne zaman açılacak? Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
İstanbul Kadıköy'de bulunan ve sembol yapılardan olan Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yerinde incelendi. Bakan Uraloğlu, Haydarpaşa Garı'nın bu yıl içinde tamamen hazır hale geleceğini söyledi.