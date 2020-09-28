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Havadan görüntülendi! Ermenistan tankları böyle imha edildi
Son dakika haberi... Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi. Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar görüntülendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait tankların imha görüntülerini paylaştı.