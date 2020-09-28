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Havadan görüntülendi! Ermenistan tankları böyle imha edildi

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Giriş: 28.09.2020 12:27
Güncelleme:28.09.2020 12:51
Son dakika haberi... Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi. Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar görüntülendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait tankların imha görüntülerini paylaştı.
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