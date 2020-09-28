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550'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Azerbaycan isimlerini açıkladı...
Son dakika haberine göre; Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA, imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Azerbaycan etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı.
Giriş Tarihi: 28.09.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 08:41
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