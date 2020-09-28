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550'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Azerbaycan isimlerini açıkladı...

Son dakika haberine göre; Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah saat 06.00 sularında Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA, imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Azerbaycan etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı.

Giriş Tarihi: 28.09.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 08:41
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550'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Azerbaycan isimlerini açıkladı...

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA, imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu. Azerbaycan, etkisiz hale getirilen Ermeni askerlerinin listesini de yayınladı. İşte tüm gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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550'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Azerbaycan isimlerini açıkladı...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı. Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.

ERMENİSTAN ORDUSUNA AİT TANK BÖYLE İMHA EDİLDİ

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550'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Azerbaycan isimlerini açıkladı...

550'DEN FAZLA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

ERMENİ ORDUSUNUN HAVA TABUR KOMUTANI ÖLÜDÜRÜLDÜ

"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"

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550'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Azerbaycan isimlerini açıkladı...

Azerbaycan Ordusu tarafaından öldürülen Ermeni askerlerinin listesi:
Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumluMmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumluKhachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumluMnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumluHarutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumluArzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumluMardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumluGalstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu

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550'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü! Azerbaycan isimlerini açıkladı...

Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumluFiliposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumluGrigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumluKhlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumluSahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumluMargaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumluOhanyan David Eduardovich, 2000 doğumluBarseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu