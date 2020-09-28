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Son dakika: Azerbaycan Türkiye hariç uçuşları durdurdu

Son dakika haberine göre , haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hukuk dışı saldırısı sonrası Azerbaycan Ordusu’nun başlattığı harekat sürüyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Son dakika: Azerbaycan Türkiye hariç uçuşları durdurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı bugün imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevi bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınması ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Son dakika: Azerbaycan Türkiye hariç uçuşları durdurdu SON DAKİKA: AZERBAYCAN TÜRKİYE HARİÇ UÇUŞLARI DURDURDU

Ayrıca, Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan tüm dış uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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