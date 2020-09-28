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Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı! Ermenistan hedefleri böyle imha edildi
Son dakika haberi... Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Ermenistan askerlerine ait zayiatların havadan çekilen görüntülerini paylaştı.