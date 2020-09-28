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Milli Savunma Bakanlığından 'Azerbaycan' videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız

Son dakika haberi... , sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" açıklaması yapıldı.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Milli Savunma Bakanlığından 'Azerbaycan' videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN 'AZERBAYCAN' VİDEOSU: CAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

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