Hava sıcaklıkları hangi bölgelerde artacak? Hava sıcaklıkları artacak mı?

Hava sıcaklıkları artacak mı? Yeni haftada hava nasıl olacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Filiz Savaş Uçan’ın konuğu olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fatih Budak verdi.

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