03 Haziran 2024, Pazartesi
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Hava değişiminin sağlığa etkisi! Hastalıklara davetiye mi çıkarıyor?
Hava sıcaklıkların bir gün yüksek, bir gün düşük seyretmesi hazırlıksız yakalananların sağlığını tehlikeye atıyor. Çünkü ani hava değişimleri adaptasyon ve savunma mekanizmasını bozduğundan hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Şimdi değişen ısıya karşı vücut direnci nasıl korunmalı, hangi yöntemler izlenmeli? A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan Doç. Dr. Ahmet Burak Erdem anlattı.