03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Hava değişiminin sağlığa etkisi! Hastalıklara davetiye mi çıkarıyor?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2024 16:45
Hava sıcaklıkların bir gün yüksek, bir gün düşük seyretmesi hazırlıksız yakalananların sağlığını tehlikeye atıyor. Çünkü ani hava değişimleri adaptasyon ve savunma mekanizmasını bozduğundan hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Şimdi değişen ısıya karşı vücut direnci nasıl korunmalı, hangi yöntemler izlenmeli? A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan Doç. Dr. Ahmet Burak Erdem anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hava değişiminin sağlığa etkisi!
Hava değişiminin sağlığa etkisi!
4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Özer Uçuran Çiller’e veda!
Özer Uçuran Çiller’e veda!
Canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu...
Canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu...
Bu dünyadan bir Muhammed Ali geçti!
Bu dünyadan bir Muhammed Ali geçti!
Kurbanlık taşıyan araçlara denetim
Kurbanlık taşıyan araçlara denetim
Katillerin elleri tetikte!
Katillerin elleri tetikte!
Sınıra 35 km uzakta İsrail saldırısı!
Sınıra 35 km uzakta İsrail saldırısı!
Deniz kuvvetlerine yerli ve milli yeni güç!
Deniz kuvvetlerine yerli ve milli yeni güç!
Hakkari Belediyesi’ne görevlendirme
Hakkari Belediyesi'ne görevlendirme
O hatlar bayram boyunca ücretsiz
O hatlar bayram boyunca ücretsiz
Başkan Erdoğan hangi mesajları verdi?
Başkan Erdoğan hangi mesajları verdi?
Daha Fazla Video Göster