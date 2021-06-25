Hatay'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni adımların hazırlığı içindeyiz

Hatay'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyor. Biz laf siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Büyük ve güçlü Tükiye'yi inşa etmekte kararlıyız. 19 yılda Hatay'a 35 milyar lira yatırım yaptık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Sınırlarımızı güvenlik altına alarak tuzağı yerle yeksan ettik. Senaryoları hamdolsun boşa çıkardık. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karabağ'a her konuda yaşadık. İşte geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Başka yerlerde yeni adımların hazırlığı içindeyiz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Eline yalan yanlış bir şeyler tutuşturan tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşenlerin sonu hüsrandır." dedi.