Hatay’da 2 yılda neler yapıldı? İşte 57 günde inşa edilen defne hastanesi

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay, yeniden ayağa kalkıyor. Depremin izlerini silmek için başlatılan çalışmalar kapsamında, sadece 57 günde inşa edilen Defne Devlet Hastanesi, bölge halkına sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, hastanenin son durumunu yerinde görüntüledi.

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