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Hatay’da 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu 182 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

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Giriş: 13.02.2023 17:34
Güncelleme:13.02.2023 17:44
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı 2 deprem ardından kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Mucizenin yeni adresi Hatay’da 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu depremin 8. günü ve 182. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.
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