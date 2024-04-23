Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye veda! Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı!

İsmailağa şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatı sonrası yerine geçen ve bir süredir tedavi gören Hasan Kılıç Hoca Efendi Hakk'a yürüdü. 94 yaşında vefat eden Kılıç'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılırdı. Fatih Camii'ndeki cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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