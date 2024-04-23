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Hasan Hoca Efendi’ye veda! Cemaat sokaklara taştı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 23.04.2024 17:33
İsmailağa Cemaati’nin manevi lideri Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında cemaat sokaklara taştı. İşte o görüntüler…
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Hasan Hoca Efendi’ye veda! Cemaat sokaklara taştı
Hasan Hoca Efendi’ye veda! Cemaat sokaklara taştı
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