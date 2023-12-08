08 Aralık 2023, Cuma
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Hangi 10 ada için vizeler kalktı? Türk turistlere 10 adaya 7 günlük vize muafiyeti
Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için Yunanistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, iki ülkenin üst düzey temaslarının devamı için karar aldığını söyledi. "Ege'yi barış ve iş birliği denizi haline getirmek istiyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Yunanistan ile aramızda çözülmeyecek hiçbir sorun yok" dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de vize serbestisiyle ilgili konuştu. Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi.