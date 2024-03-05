Hamza Turhan Ayberk kimdir? MİT'in MOSSAD operasyonunun perde arkasını A Haber'de anlattı

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayınında operasyonun detaylarını anlattı.

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