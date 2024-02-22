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Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında güldüren diyalog

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Giriş: 22.02.2024 14:39
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeki pazar yerini ziyaret etti. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dağ, burada herkesle tokalaşıp resim çektirdi.
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