20 Ekim 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hamas’ın Gazze’deki TÜNEL AĞI! Öyle bir yerden çıkışı var ki... A Haber'de anlattı: İsrail sadece tünellerle karşılaşmayacak...
Katil İsrail Gazze'de katliamına devam ediyor. Kara saldırısına neden başlamadılar? Savaş yer altına mı inecek? Gazze'nin altındaki tünellerde neler var? Tünellerin çıkışı nereden? Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Hiç kimsenin söylemediği bir şeyi söyleyeyim." ifadelerini kullandı çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Hamas'ın Gazze'deki tünel ağı...