Gürcistan'dan geldi, Beyoğlu'nda katledildi! Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde halıya sarılı halde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Gürcistan'dan İstanbul'a gelen kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken soruşturma kapsamında dijital materyaller incelemeye alındı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 25 şüphelinin sorgusu sürüyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar, İstanbul'dan soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.