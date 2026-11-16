Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu polis İsmail Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru İsmail Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadede yer alan "Soruşturmayı valilik koordine ediyor" ve "Aileye bilgi vermeyin denildi" sözleri dikkat çekti. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, soruşturmadaki son gelişmeleri ve tutuklu polis memurunun ifadesindeki ayrıntıları aktardı.