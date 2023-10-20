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Hamas’ın Gazze’deki TÜNEL AĞI! Öyle bir yerden çıkışı var ki... A Haber'de anlattı: İsrail sadece tünellerle karşılaşmayacak...

Katil İsrail Gazze'de katliamına devam ediyor. Kara saldırısına neden başlamadılar? Savaş yer altına mı inecek? Gazze'nin altındaki tünellerde neler var? Tünellerin çıkışı nereden? Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Hiç kimsenin söylemediği bir şeyi söyleyeyim" ifadelerini kullandı çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Hamas'ın Gazze'deki tünel ağı...

A Haber
Giriş Tarihi: 20.10.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 18:54
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Hamas’ın Gazze’deki TÜNEL AĞI! Öyle bir yerden çıkışı var ki... A Haber’de anlattı: İsrail sadece tünellerle karşılaşmayacak...

Gazze şeridi 41 kilometre uzunluğunda 10 kilometre genişliğinde.

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Hamas’ın Gazze’deki TÜNEL AĞI! Öyle bir yerden çıkışı var ki... A Haber’de anlattı: İsrail sadece tünellerle karşılaşmayacak...

Ancak Gazze'nin altında ise kilometrelerce uzanan tüneller ağı var.

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Hamas’ın Gazze’deki TÜNEL AĞI! Öyle bir yerden çıkışı var ki... A Haber’de anlattı: İsrail sadece tünellerle karşılaşmayacak...

Tüneller ucu ucuna sıralanmış onlarca füzeyle kaplı. 7 Ekim'deki operasyonun başlangıç noktası olarak da düşünülüyor.

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Hamas’ın Gazze’deki TÜNEL AĞI! Öyle bir yerden çıkışı var ki... A Haber’de anlattı: İsrail sadece tünellerle karşılaşmayacak...

Gazze şeridinin altında, İsrail tarafından hedef alınan Hamas'ın tüneller ağı hakkında neler biliniyor?

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Hamas’ın Gazze’deki TÜNEL AĞI! Öyle bir yerden çıkışı var ki... A Haber’de anlattı: İsrail sadece tünellerle karşılaşmayacak...

İsrail, Hamas yetkililerini ve askeri altyapısını ortadan kaldırmak için Gazze'yi günlerdir bombalıyor.