Hamas’ın Gazze’deki TÜNEL AĞI! Öyle bir yerden çıkışı var ki... A Haber'de anlattı: İsrail sadece tünellerle karşılaşmayacak...

Katil İsrail Gazze'de katliamına devam ediyor. Kara saldırısına neden başlamadılar? Savaş yer altına mı inecek? Gazze'nin altındaki tünellerde neler var? Tünellerin çıkışı nereden? Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Hiç kimsenin söylemediği bir şeyi söyleyeyim" ifadelerini kullandı çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Hamas'ın Gazze'deki tünel ağı...