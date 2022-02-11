Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler parmağı! Karanlık suikastın detayları inceleniyor: Girne'den bir ekip Türkiye'ye gelecek

KKTC'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın hayatı mercek altına alındı. İstanbul ve Lefkoşa'da karanlık cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. MOBESE incelemelerinin ardından tüm detaylar titizlikle araştırılıyor. "Söylemez Kardeşler" parmağı dikkat çekti. Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Girne'den bir ekip Türkiye'ye gelecek. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi.