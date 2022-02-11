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Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler parmağı! Karanlık suikastın detayları inceleniyor

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Giriş: 11.02.2022 10:31
KKTC'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın hayatı mercek altına alındı. İstanbul ve Lefkoşa'da karanlık cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. MOBESE incelemelerinin ardından tüm detaylar titizlikle araştırılıyor. "Söylemez Kardeşler" parmağı dikkat çekti.
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